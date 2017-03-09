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09.03.201708:21
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    Курс валют НБУ: доллар подешевел до 26,95 грн

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (456)

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на четверг установлен на отметке 2851,23 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,627 гривны за 10 рублей, доллара - на уровне 2695,94 гривны за 100 долларов.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 9 марта, на уровне 2695,94 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2851,23 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,627 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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