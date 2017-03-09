Курс валют НБУ: доллар подешевел до 26,95 грн

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 9 марта, на уровне 2695,94 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2851,23 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,627 гривны за 10 рублей.

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Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.