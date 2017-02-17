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    Гройсман: в меморандуме с МВФ нет ни слова о росте пенсионного возраста

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (234)

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина находится на завершающей стадии формирования меморандума о дальнейшем сотрудничестве с МВФ.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украина находится на завершающей стадии формирования Меморандума о дальнейшем сотрудничестве с ключевым кредитором страны — Международным валютным фондом, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом он призвал не спекулировать на этой теме, особенно в части вероятности повышения или не повышения пенсионного возраста.

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    Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста в Украине.

    "Мы работаем с МВФ. Мы завершаем работу над Меморандумом (о дальнейшем сотрудничестве — Ред.). Как только завершим работу, мы скажем, какие будут параметры. И пусть никто не спекулирует на этом. В Меморандуме нет ни одного слова о повышении пенсионного возраста", — приводит слова Гройсмана УНИАН.

    Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявил, что Международный валютный фонд не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам".

    Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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