Гройсман: в меморандуме с МВФ нет ни слова о росте пенсионного возраста

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украина находится на завершающей стадии формирования Меморандума о дальнейшем сотрудничестве с ключевым кредитором страны — Международным валютным фондом, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом он призвал не спекулировать на этой теме, особенно в части вероятности повышения или не повышения пенсионного возраста.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста в Украине.

"Мы работаем с МВФ. Мы завершаем работу над Меморандумом (о дальнейшем сотрудничестве — Ред.). Как только завершим работу, мы скажем, какие будут параметры. И пусть никто не спекулирует на этом. В Меморандуме нет ни одного слова о повышении пенсионного возраста", — приводит слова Гройсмана УНИАН.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявил, что Международный валютный фонд не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам".

Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".