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    Общество

    Розенко исключил повышение пенсионного возраста и страхового стажа

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (233)

    (обновлено: )13
    Как отметил Павел Розенко, сегодня в Украине насчитывается около 2,5 млн работающих пенсионеров, которые честно заработали свою пенсию, однако трудятся не "от хорошей жизни", а от маленькой пенсии.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста в Украине, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

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    "Мы не пойдем ни на какие шаги, которые не принесут пользы украинцам — ни на повышение пенсионного возраста, ни на повышение страхового стажа, ни на другие ограничения прав пенсионеров. В частности, это касается недопустимости ограничения прав работающих пенсионеров", — написал Розенко на своей странице в Facebook.

    Как отметил Розенко, в рамках реформы пенсионерам не будет запрещено продолжать работать.

    "В нынешних украинских реалиях правительство не будет вносить никаких инициатив по ограничению прав работающих пенсионеров и не будет у работающих пенсионеров забирать ни заработную плату, ни пенсию и ставить перед ними выбор — или пенсия, или зарплата", — подчеркнул вице-премьер.

    Он акцентировал, что на сегодня в Украине насчитывается около 2,5 млн работающих пенсионеров, которые честно заработали свою пенсию, однако трудятся не "от хорошей жизни", а от маленькой пенсии.

    Ранее Розенко сообщил, что пока нет никакого правительственного варианта пенсионной реформы, тем более правительственного варианта, который уже согласован с МВФ. 

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    Напомним, в киевских магазинах появились полки с бесплатным хлебом для пенсионеров. 

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