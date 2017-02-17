Розенко исключил повышение пенсионного возраста и страхового стажа

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста в Украине, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

"Мы не пойдем ни на какие шаги, которые не принесут пользы украинцам — ни на повышение пенсионного возраста, ни на повышение страхового стажа, ни на другие ограничения прав пенсионеров. В частности, это касается недопустимости ограничения прав работающих пенсионеров", — написал Розенко на своей странице в Facebook.

Как отметил Розенко, в рамках реформы пенсионерам не будет запрещено продолжать работать.

"В нынешних украинских реалиях правительство не будет вносить никаких инициатив по ограничению прав работающих пенсионеров и не будет у работающих пенсионеров забирать ни заработную плату, ни пенсию и ставить перед ними выбор — или пенсия, или зарплата", — подчеркнул вице-премьер.

Он акцентировал, что на сегодня в Украине насчитывается около 2,5 млн работающих пенсионеров, которые честно заработали свою пенсию, однако трудятся не "от хорошей жизни", а от маленькой пенсии.

Ранее Розенко сообщил, что пока нет никакого правительственного варианта пенсионной реформы, тем более правительственного варианта, который уже согласован с МВФ.

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Напомним, в киевских магазинах появились полки с бесплатным хлебом для пенсионеров.