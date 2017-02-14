Без повышения пенсионного возраста госдолг достигнет 120% — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украина и МВФ вышли на финишную прямую в подготовке новой редакции Меморандума. Меморандум должен быть утвержден Советом директоров валютного фонда для выделения очередного транша кредита по программе EFF в размере миллиарда долларов.

Главный вопрос, который тормозил процедуру подготовки документа, уже решен — это пенсионный возраст. Его поднимать не будут, однако пенсионный стаж может увеличиться до 35 лет.

Подробнее требования МВФ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Андрей Вигиринский.

(публикуется на языке оригинала)

Україна не може не виконувати свої обов'язки перед МВФ?

— Зобов'язання мають тривати, як мінімум, ще кілька років, згідно підписаної програми. І вони, мабуть, трішки вимушені. Тому що ні Україна не може відмовитися від своїх зобов'язань за програмою розширеного кредитування, ні МВФ не може відверто сказати про те, що Україна гальмує проведення реформ, бо начебто щось робиться. Тому ми бачимо постійний триваючий перегляд умов співпраці.

То це двосторонньо вимушені відносини?

— Так, це двосторонньо вимушені відносини. Як будь-які відносини, замішані на фінансах, вони можуть приносити не тільки задоволення, але і фінансовий зиск сторонам. Мова не йде виключно про отримання тої чи іншої суми траншу, мова йде про структурні перетворення в економіці, які повинні призвести до того, що економіка буде зростати настільки, що борг ми зможемо повертати з того, що заробляємо.

Ми цього поки що цураємося, не вдається у нас це зробити. Що стосується МВФ, то повернення кредитів, хоч і з низькою відсотковою ставкою, це так чи інакше дохідна сфера бізнесу. Ми з цих грошей, які отримуємо, не повертаємо борги. Частина коштів йде на реалізацію реформ, але важливий момент — це передумови отримання коштів. Це якраз те, що повинно забезпечувати внутрішній приріст економіки країни. Те, що всі умовною назвою називають реформи, це величезний документ програми співпраці, який передбачає секторальний фінансовий ринок, ринок енергетичний тощо.

І самий важливий, ключовий момент: ми не отримуємо більше, ніж ми повинні погасити за зовнішніми зобов'язаннями. Ми отримуємо рівно стільки, скільки достатньо для того, щоб наповнити наші ЗВР і дати сигнал світові для залучення прямих іноземних інвестицій, про те, що в цій країні в цілому можна розміщувати інвестиції, тому що вона розвивається, вона рухається в напрямку демократичного розвитку і так далі.

Виходячи з того, наскільки затримуються виплати тих чи інших траншів, виходячи з попередньої програми, яка була затверджена в 2015 році, то сигнал, який посилає і МВФ, і Україна закордонним інвесторам, явно не свідчить про те, що тут політикум і органи влади налаштовані на втілення реформ і на залучення цих інвестицій, і на розвиток. Ми вимушені кожні півроку говорити про те, а що ж нового нам пропонує МВФ, тільки в силу того, що всі попередні вимоги, які були ключові, ключовими і залишилися.

Але це просто перегляд строків реалізації?

— Мова йде про перегляд строків реалізації в цілому. Невже в 2015 році мова не йшла про ту ж саму пенсійну реформу? Мова не йшла про перегляд питання обігу ринку земель сільськогосподарського призначення? Про реформу фіскальної політики?

Все, про що відчитується протягом останніх двох років Нацрада реформ в Україні, це про те, що ми запустили ProZorro, а в наступному році ми запустимо його повністю. Мова йде про антикорупційні органи, але це була вимога ЄС, не потрібно плутати. Так, вона є одною з вимог МВФ, але це та частина, яка поєднує документи. І в цілому які ще у нас реформи втілилися? Адміністрування ПДВ? Це питання гальмується, видумується аудит.

Вимоги не змінюються, проте ми їх від року в рік просто не виконуємо. Чому?

— Найбільш гучна станом на сьогодні реформа — це пенсійна. І найгірше, що вона доноситься через ЗМІ виключно через призму підвищення пенсійного віку. На вихідних з'явилося інше повідомлення. Так, уже ми не будемо підвищувати пенсійний вік, ми змінимо підхід до визначення страхового стажу. Страховий стаж підвищити без додаткових років, сплачування відповідних внесків до бюджету неможливо. Тому насправді це обман.

Людина, яка захоче отримувати максимальний коефіцієнт, припустимо, 80% від розміру своєї заробітної платні при виході на пенсію, крайню межу матиме 35 років страхових виплат, які будуть підтверджувати її стаж. Для цього їй доведеться працювати 35 років. І, до речі, він говорить про те, що зафіксувати і провести облік працюючих по кількості, по періоду протягом якого вони робили внески, можна тільки повністю з 2000 року.

В Європі є, припустимо, такий підхід, що крайня межа визначається як вік виходу на пенсію — 68 років. І вже це момент, коли людина втрачає свою працездатність з точки зору законодавства, і вона отримує ту мінімальну пенсію, навіть якщо вона не робила страхових платежів. В цілому це вже виглядає як соціальна допомога. Тобто ти досяг віку в 68 років, працювати не можеш, і не працював, і тобі виплачується певна сума.

Чому на сьогодні пенсійна реформа не реалізовується?

— Почнемо з того, що 11 мільйонів виборців-пенсіонерів не приймуть це рішення. Владу не зрозуміють, не підтримають. Можливість бути переобраними на виборах неможлива. Значно більш складніше доводити громадянам те, що існуюча на сьогодні пенсійна система віджила своє і через 20 років вона просто призведе державу до колапсу.

Є прогнози і розрахунки, які ще з минулого року публікуються, що у випадку, якщо зберегти граничний вік виходу на пенсію таким, яким він є сьогодні, то в цілому державний борг зросте до 120% ВВП, щорічні витрати на пенсію зростуть до 20%.

Існуюча сьогодні система формувалася приблизно у 70-х. Тобто на пенсіонера припадало близько трьох осіб працездатного віку. Станом на сьогодні складає 2,38 коефіцієнт. Має складати плюс-мінус 2,5.

Якщо не змінити пенсійну систему станом на сьогодні, з урахуванням демографічних змін, які відбулися в країні, це зниження народжуваності і падіння кількості населення на 10 мільйонів за останніх 20 років, то до 2050 року цей коефіцієнт складе 1,4.

Але це складніше — стати міністру і розповісти, і постійно доносити цю думку. Простіше сказати про те, що ми підвищили мінімальну заробітну плату, ми будемо розширювати базу для стягнення внесків до Пенсійного Фонду, ми будемо скорочувати державний апарат. Без зміни структури стратегічного планування розвитку пенсійної системи вона просто з'їсть і бюджет, і доходи цієї країни.

Як можна зробити, щоб МВФ заспокоїти і щоб люди не дуже переймались?

— В будь-якому випадку необхідно, по-перше, виробити кінцевий документ, кінцеву редакцію того чи іншого варіанту пенсійної реформи, який на сьогодні обговорюється. Не може країна протягом двох років виробляти три різни документи з різними складовими.

Більше того, ми сьогодні говоримо про те, що меморандум уже майже погоджений і залишились технічні моменти, а пан Рева кожного тижня умудряється сказати щось нове в структурі пенсійної реформи. І воно перекреслює попереднє.

Можливо, це пропозиції наперед? Це ж не останній меморандум з МВФ?

— Цілком вірогідно, тому що строки, які виставляються, це кінець квітня – травень, дуже оптимістичні, виходячи зі структури ВР. Виробити документ, почати працювати з суспільством для того, щоб донести його зміст і роз’яснити, а не пропонувати заробітчанам приїжджати і докуповувати страховий стаж чи пенсійну індульгенцію, це, як мінімум, наївно, і я не думаю, що заробітчани, які приїдуть сюди з грошима, скажуть: давайте я, мабуть, дійсно куплю цю індульгенцію для того, щоб отримувати пенсію незрозуміло якого розміру, незрозуміло, в якому році, незрозуміло, який у вас буде індекс інфляції.

Пояснити населенню в цілому, що вся політика держави із підвищення доходів, із зміни системи оподаткування, з контролю за обігом фінансових потоків відбувається в першу чергу для того, щоб забезпечити повне оподаткування і, в тому числі для того, щоб забезпечити Пенсійний фонд, зменшити його дефіцит.

Потрібна нормальна, адекватна роз’яснювальна робота для того, щоб було розуміння, що підвищення пенсійного віку – це не питання, яке вимагає від нас МВФ. А ви от подивіться, як там живуть пенсіонери, скільки вони живуть в Європі. Це сприйняття звичайного, пересічного громадянина, тому що раз в Європі 65 вік, але в Європі пенсії зовсім інакші, в Європі граничний вік зовсім інакший. Насправді це не так.

В Україні тривалість життя теж перевищує 70 років. Питання в тому, що європеєць може на свою пенсію дозволити і що — український пенсіонер. Я за ту систему пенсійного забезпечення, яка дозволить гідне життя пенсіонеру, а не просто існування — і давайте ми ще субсидію отримаємо, будемо відмовлятись від основних потреб, які можуть забезпечувати, з обмеженим рівнем охорони здоров’я, медичного забезпечення. Якраз саме це на сьогодні забезпечують наші пенсії. Коли вибереться цей компонент, законопроект буде повністю виписаний, пророблений, його необхідно проголосувати, проявити консолідовану, солідарну думку в парламенті, але це буде теж доволі складний процес, тому що, так чи інакше, популізм буде працювати чи в опозиційних фракціях, чи в напівопозиційних. Вони всі будуть говорити про те, що українців винищують.

Це залежить від того, хто буде при владі.

— Ми говоримо про те, що згідно оновленого Меморандуму, цей документ повинен бути прийнятий до кінця квітня, умовно кажучи, до травня. Тому поки що не встигнемо ми змінити владу. Дострокові вибори, якщо їх оголосити сьогодні, не встигнуть провести.

Я не думаю, що питання буде вирішено в квітні, тому що Україна схильна обіцяти і не виконувати свої обіцянки. Нас змушують. Нам концентрують ці непопулярні реформи за дуже короткий проміжок часу.

Ринок землі – це теж непопулярна реформа, вона відтерміновується другий рік, теж строк виставляється на квітень-травень. Мова йде про квітень-травень і в питанні, наскільки я розумію, фінансової поліції. А тут питання знаходиться в площині конфлікту парламентських груп, які відповідають за напрямок фіскальної служби.

Тобто тут український парламент і політикум, МВФ йдуть від моменту ваших внутрішніх конфліктів. Ви хочете отримувати кошти, ви хочете співпраці — у вас є строки, будьте добрі, приймайте. Чи зможе цей парламент проголосувати? Я думаю, ні, чи зможе президент забезпечити? Я думаю, ні.

Знову ж таки, ми бачимо, по кому б’ють урядовці. Виходячи з того, що вони не можуть протягнути законопроекти через ВР, вони б’ють по соціально захищеним верствам, а скорочення нормативів, на які нараховуються субсидії – це сигнал до цього.

В Україні є хтось, кому потрібні ці реформи?

— За великим рахунком, іноземцям може бути плювати на те, що Україна робить зі своєю державою і зі своїми людьми, тому що не вони тут живуть. Чим гірше живе населення тут, тим дешевше праця виїжджає за кордон. Ми бачимо це і по Литві, ми бачимо це і по Чехії, і по Польщі, які в цілому лібералізують виїзд трудових мігрантів за межі країни. Чим дешевша тут сировина, тим вигідніше кінцевим споживачам цієї сировини, які переробляють її в продукцію за кордон.

Мова йде про те, що Україна звертається до МВФ для того, щоб отримати кошти. Фонд як фінансова структура розглядає ситуацію в країні, говорить: з чого ви будете повертати? Подивіться на Білорусь. Вона ж зверталась в минулому році до МВФ. Резюме Лукашенка – це зрада національних інтересів, що вимагають, ми цього робити ти не будемо. Що зараз відбувається в Білорусі? В них зараз відбувається перетягування канату з РФ, в кінцевому результаті вони все рівно прогнуться, бо вони не мають зовнішнього ринку запозичень.

У нас, в Україні, станом на сьогодні немає РФ, від якої можна брати запозичення. Так само весь цивілізований світ не буде фінансувати країну, яка не розвивається. Тому хто зацікавлений? В першу чергу, повинна бути зацікавлена Україна, її населення і ті органи влади, яких обрало це населення.

На жаль, максимально "ефективно" впроваджуються реформи, які б’ють по живому, по населенню. Успіх і ефективність реформи у нас визначається тим, що ми відмовились від закупівлі російського газу, а за рахунок чого? За рахунок того, що ми зробили ринковий тариф, це дало ресурс "Нафтогазу", і ми імпортуємо природний газ з країн ЄС.

Але ж газ подорожчав?

— Ринковий тариф відбився на населенні. Результат цієї реформи – це потенційні 27 мільйонів домогосподарств, які стають отримувачами субсидій. Паралельно начебто повинна зростати десь економіка для того, щоб це населення переставало бути отримувачами субсидій, отримувало більший дохід.

Ми бачимо номінальне підвищення мінімальної заробітної плати, яке за фактом є не на користь населенню просто через те, що перерозподіляється той ресурс, який є у бізнесу, на користь публічних фінансів, ніж на користь працівників, тобто номінальне збільшення зарплатні є, збільшення реальних доходів — немає.

Ми бачимо, що мова йде про ринок землі. Умовно кажучи, кому заважає ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення? Її власникам? Думаю, ні. Тому що власник буде її продавати? Можливість продажу – це одна із правомочностей власника. Якщо він вирішить продати для того, щоб купити собі, нехай, телевізор, хай він це зробить. Це буде його рішення, його наслідок.

Кого ми захищаємо в кінцевому результаті? Ви хочете обмежити можливість іноземних компаній купувати землі сільськогосподарського призначення? Тричі за енну кількість останніх років складно розробити цей механізм?

Ми говоримо про ринок електроенергії: теж начебто має бути ліквідоване субсидіювання між промисловими споживачами і населенням. Воно теж не ліквідовано. Це все недореформи. Там, де можна вдарити по інтересам і де немає захисту інтересів, це населення. По ньому б’ється в основному.

Там, де стосується бізнесу, фіскальної служби, відшкодування ПДВ, податкових пільг – там реформи гальмуються, тому що в кожної цієї групи є лобі. Кожне це лобі представлене в парламенті. Тому ці питання ми відсовуємо трішки в сторону, а в результаті страждає від цього населення, страждають ті, хто начебто без лобі. Ті, кого ми делегували, представляють не нас. Це доволі сумна ситуація.

А як щодо реформи митниці?

— Реформа митниці це безпосередні кошти, які надходять в бюджет. Подолання контрабанди – це прямий дохід державного бюджету. У нас реформуються митниці? Ні. Де пілотний проект з летючими бригадами, які вирішують питання на митниці? Його немає. Реформа фіскальної служби – це бізнес.

Мова йде про конвертаційні центри, які припиняють діяльність, і вони знову з'являються. Перегляньте ставки оподаткування, щоб вигідніше було платити податки, ніж ухилятись від них, умовно кажучи. Можна ж придумати компромісні концепції.

Чому процвітає контрабанда і чому працюють конвертаційні центри? Чому вони не можуть існувати без згоди на це тих органів, які їх контролюють? Якщо ця згода є, ми говоримо про корупцію, про те явище, яке не викорінюється з української системи.

Чому конфлікт між Мінфіном і Державною фіскальною службою? Тому що Мінфін, бачачи відсутність змін в Державній фіскальній службі, готовий взяти на себе додаткове навантаження і відповідальність для того, щоб ці зміни впроваджувати. Вдасться чи не вдасться? Скажімо так, вдасться краще, ніж відбувається сьогодні.

Є у нас результат по передачі компетенції ДФС до Мінфіну? Ні, його немає. Чому? Питання лобі, тому що за закони в парламенті треба голосувати, а коаліції у нас за фактом немає.

Напомним, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что выход из долговой ловушки — рост экономики страны, а для этого нужны структурные реформы.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.