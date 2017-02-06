Минфин: меморандум с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста.

"У нас нет требований в меморандуме о повышении пенсионного возраста", — сказал Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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"Модель еще отрабатывается, потому что граждане Украины должны получить справедливую пенсионную модель на года вперед. В этой работе принимает участие не только МВФ, но и Всемирный банк, который имеет лучшую экспертизу по всему миру", — добавил Данилюк.

В начале года вице-премьер Павел Розенко заявлял, что МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста. При этом в феврале министр соцполитики Андрей Рева заявил, что МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста в Украине.

Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.