наверх
16.02.201712:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Чрезвычайные меры в энергетике начнут действовать в пятницу

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (352)

    (обновлено: )19711
    В частности, "Энергоатом" обязан определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей и применить в случае необходимости графики почасового отключения электроэнергии.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Решение правительства Украины о введении чрезвычайных мер в энергетике вступит в силу в пятницу и будет действовать на протяжении месяца, говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном в четверг на сайте правительства.

    Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

    "Это распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и действует в течение месяца", — говорится в распоряжении.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "После 20 февраля будет договорняк". Золотарев о конце блокады Донбасса

    Согласно документу, госпредприятие "Энергоатом" обязано определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков, применить в случае необходимости графики почасового отключения электроэнергии.

    Указывается, что Министерство энергетики и угольной промышленности за три дня до окончания срока действия распоряжения должно проинформировать Кабмин о состоянии его выполнения.

    Читайте также: За шаг до гуманитарной катастрофы. Эксперты о блокаде и дефиците угля

    Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Кабинет министров Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Юрий Гаврилечко
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх