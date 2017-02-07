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    Экономика

    Порошенко подписал закон об отчислении 5% ренты за пользование недрами

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    Согласно подписанному в пятницу закону, 95% рентных платежей за пользование недрами будет идти в государственный бюджет, а 5% - в местные бюджеты разных уровней.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает закон. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон об отчислении в местные бюджеты части рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

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    Анатолий Виногродский/Facebook
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    Верховная Рада приняла закон об отчислении в местные бюджеты части ренты за пользование недрами 20 декабря 2016 года. Раньше вся рента за пользование недрами шла в государственный бюджет.

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    "Президент подписал закон о зачислении части рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата в местные бюджеты", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Согласно подписанному закону, 95% рентных платежей за пользование недрами будет идти в государственный бюджет, а 5% — в местные бюджеты разных уровней, где ведется добыча нефти и газа.

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