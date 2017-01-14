Справедливая цена на газ для населения должна быть выше - Марунич

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Импортный газ подорожал для Украины. Как сообщает Министерство экономического развития, в декабре прошлого года Украина закупала импортный газ по 230 долларов за тысячу кубометров. В ноябре цена с учетом таможенных операций составляла около 189 долларов за тысячу кубометров. Таким образом в декабре голубое топливо подорожало на 41 доллар.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, какой должна быть цена на газ для населения.

"Конечная цена у "Нафтогаза Украины" для населения, справедливая цена должна быть 9395,2 гривны за тысячу кубометров, а не 6879, как сейчас. То есть, если от одной цифры отнять другую, можно увидеть, на сколько, вполне вероятно, может подорожать газ. Более того, с начала кредиторы МВФ требуют от Кабмина Украины реализовать реформу, согласно которой поквартально должен осуществляться перерасчет цены на газ", — сообщил эксперт.

Напомним, Украина на конец февраля — начало марта выйдет на 8 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.