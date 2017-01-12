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Трехсторонняя встреча Украина-ЕК-РФ по газу может состояться в феврале

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ЕС - Украина - РФ: снова газ (429)

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Украина, Россия и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой.
Газовая компрессорная станция
RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Очередная встреча между Украиной, Еврокомиссией и РФ по газу может состояться в феврале, сообщил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Нафтогаз Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"Министр энергетики занимается. Наверное, будут какие-то встречи, я думаю. Может не в январе, в феврале", — сказал Зубков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча в трёхстороннем формате по газу.

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Напомним, Украина, Россия и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину.

Однако стороны не договорились о возобновлении поставок газа Украине, поскольку Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

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