Украина вышла на очень высокие объемы отбора газа из ПХГ - "Газпром"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина вышла на очень высокие, более 80 миллионов кубометров в сутки, объемы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ), в которых запасы голубого топлива к зиме были на рекордно низком уровне, сообщает Прайм.

"Украина вышла на очень высокие — более 80 миллионов кубометров в сутки — объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне", — сказал Миллер.

Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что стране хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах, сейчас в ее подземных хранилищах (ПХГ) около 11,5 миллиардов кубометров газа. Он отметил, что по состоянию на 8 января использовано около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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Представители "Нафтогаза" и чиновники утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, были обеспокоены недостаточной заполненностью украинских ПХГ к началу отопительного сезона. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Украине необходимо было накопить в ПХГ 17-21 миллиард кубометров.