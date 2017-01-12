Украина к весне выйдет на 8 млрд кубов газа в ПХГ - "Нафтогаз"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украина на конец февраля — начало марта выйдет на 8 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на встрече с премьером страны Владимиром Гройсманом.

По данным "Укртрансгаза", объем газа в ПХГ Украины на 10 января составил 11,303 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,64%.

"Ожидается, что на конец февраля — начало марта Украина выйдет на 8 миллиардов кубометров газа, что примерно равно показателю в марте 2014 года. Коболев также отметил, что в 2016 году удалось достичь увеличения добычи украинского газа. Планируется, что в 2017 году увеличение составит от 500 миллионов кубометров", — информирует о заявлении Коболева на встрече пресс-служба правительства.

Коболев также отметил, что ситуация по обеспечению газом стабильная. Он подчеркнул, что максимальное потребление газа в январе, который является холодным по сравнению с прошлым годом, было меньше даже при более низкой температуре, чем в 2016 году.

В начале декабря Коболев заявлял, что Украине хватит имеющихся запасов газа на зиму, на конец отопительного сезона (ориентировочно середина апреля) объем газа в ПХГ может составить около 8 миллиардов кубометров.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года. Представители "Нафтогаза" и чиновники утверждают, что уровень запасов газа в ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, были обеспокоены недостаточной заполненностью украинских ПХГ к началу отопительного сезона.