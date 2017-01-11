Кистион: Украине хватит газа до конца отопительного периода

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер Владимир Кистион заявил, что Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах. По его словам, на данный момент в подземных хранилищах находится около 11,5 миллиардов кубометров газа.

"Даже при удержании низкой температуры запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного сезона", — передает позицию Кистиона его пресс-служба в среду.

"Нет никакого армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах мы имеем около 11,5 миллиардов кубических метров газа. На начало отопительного периода Украина накопила 14,5 миллиардов. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", — заявил Кистион в эфире телеканала Espreso.tv.

"Мы ежедневно постоянно анализируем ситуацию с газообеспечением, с использованием газа, у нас есть прекрасная динамика уменьшения потребления газа непосредственно и населением, и бюджетными учреждениями, и промышленностью", — отметил Кистион, добавив, что экономия достигается за счет внедрения энергосберегающих технологий, энергоэффективности.

"Даже если сохранится температурный режим около минус 10 до конца отопительного периода, по расчетам, нам будет достаточно для обеспечения необходимой потребности газа для Украины – для населения, бюджетных учреждений и промышленности", — заключил он.

Значительное понижение температуры пришло в Украину на минувшей неделе, вместе с тем власти заверяют, что в стране только сокращается отбор газа в этом сезоне.