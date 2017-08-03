Владимир Кличко, объявивший о завершении карьеры. Справка

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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Украинский 41-летний боксер Владимир Кличко, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, в четверг объявил о завершении спортивной карьеры.

Ниже приводится биографическая справка.

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Украинский боксер-профессионал, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (2011-2015), WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), олимпийский чемпион Владимир Владимирович Кличко родился 25 марта 1976 года в городе Семипалатинске (Казахстан) в семье полковника авиации и учительницы начальных классов. Старший брат Виталий – почетный чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе, мэр города Киева.

Крымский фан-клуб Братьев Кличко, ВКонтакте Владимир и Виталий Кличко в юности

В 1985 году семья переехала в Украину.

В 1992 году Владимир окончил Броварское высшее училище физической культуры и спорта. Кандидат наук в области физического воспитания и спорта (2001).

Боксом занимается с 1988 года. На любительском ринге выиграл 134 поединка из 140.

В 1996 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте (США).

В 1996 году начал профессиональную карьеру.

14 октября 2000 года Владимир Кличко завоевал первый серьезный титул в своей карьере: в Кельне он победил американца Криса Бёрда и стал чемпионом мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация). Владимир Кличко пять раз сумел отстоять титул, но 8 марта 2003 года был побежден южноафриканцем Корри Сандерсом.

В апреле 2006 года Кличко-младший по итогам еще одного боя с Бёрдом стал обладателем чемпионского титула по версии IBF (Международной боксерской федерации) и вакантного титула чемпиона мира по версии IBO (Международной боксерской организации).

В феврале 2008 года Владимир Кличко стал обладателем чемпионского пояса WBO, по очкам выиграв у россиянина Султана Ибрагимова.

В июле 2011 года бой с британцем Дэвидом Хэем принес ему титул чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации). После этой победы WBA присвоила Кличко титул Единого чемпиона.

С тех пор Владимир успешно защитил свою коллекцию титулов в боях против Жана-Марка Мормека (март 2012 года), Тони Томпсона (июль 2012 года), Мариуша Ваха (ноябрь 2012 года), Франческо Пьянеты (май 2013 года), Александра Поветкина (октябрь 2013 года), Алекса Леапаи (апрель 2014 года), Кубрата Пулева (ноябрь 2014 года), Брайанта Дженнингса (апрель 2015 года).

28 ноября 2015 года Владимир Кличко в Дюссельдорфе (Германия) потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри и не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Фьюри по итогам 12 раундов победил единогласным решением судей.

29 апреля 2017 года Владимир Кличко проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBO и IBF, а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA. Поединок, прошедший в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился победой Джошуа нокаутом в 11-м раунде. Это поражение стало для Кличко пятым (четвертым — нокаутом) в карьере.

После проигранного поединка Кличко-младший заявил, что в его контракте на бой с Джошуа есть пункт о реванше, однако подчеркнул, что он должен обдумать этот шаг. Промоутер британского боксера Эдди Херн сказал, что реванш может пройти на стадионе "Миллениум" в Кардиффе или в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

На профессиональном ринге Владимир Кличко провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 – нокаутом).

Вместе с братом Виталием Владимир возглавляет благотворительную организацию "Фонд братьев Кличко" и руководит промоутерской компанией K2 Promotions.

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В декабре 2014 года у Владимира Кличко и американской актрисы и певицы Хейден Панеттьер родилась дочь Кайя Евдокия. Для Кличко и Панеттьер этот ребенок стал первым. На август 2014 года у пары была намечена свадьба, но она не состоялась.

Фото официального фан-клуба братьев Кличко Владимир Кличко с дочерью

3 августа 2017 года Владимир Кличко объявил о том, что решил отказаться от реванша с Джошуа и завершить карьеру.