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    Владимир Кличко решил завершить карьеру боксера - СМИ

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    По данным СМИ, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне.
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Р-Спорт со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

    Кличко с дочерью на пляже
    instagram.com/klitschko_fans_official
    Кличко после боя с Джошуа заметили с дочерью на пляже

    По данным издания, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне. Джошуа победил Кличко в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. В июле президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что предварительно бой-реванш должен состояться в ноябре в Лас-Вегасе.

    Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

    Смотрите также: Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

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