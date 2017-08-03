Владимир Кличко решил завершить карьеру боксера - СМИ

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Владимир Кличко принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Р-Спорт со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

По данным издания, 41-летний Кличко решил отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне. Джошуа победил Кличко в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. В июле президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что предварительно бой-реванш должен состояться в ноябре в Лас-Вегасе.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

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Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.