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    Культура

    Погибший рэпер Lil Peep предсказал свою смерть

    (обновлено: )231
    В Instagram был опубликован неоднозначный пост исполнителя. До этого Lil Peep обнародовал фото, как он употребляет препараты
    Американский рэпер Лил Пип
    facebook.com/pg/lilpeepmusic

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американский рэпер Lil Peep незадолго до своей смерти предсказал ее.

    В  Instagram исполнителя был ранее опубликован  неоднозначный пост: "Когда я умру, вы меня полюбите".

    Кроме этого, Lil Peep выложил фото, как он глотает таблетки.

    Twitter Lil Peep
    Предсмертный пост рэпера Lil Peep

    Напомним, что информация о смерти Lil Peep появилась 16 ноября. Стало известно, что он скончался от передозировки наркотических средств.

    Момент смерти рэпера на видео запечатлел его друг, который вел трансляцию в  Instagram, когда Lil Peep потерял сознание на сидении автобуса.

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