Погибший рэпер Lil Peep предсказал свою смерть

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Американский рэпер Lil Peep незадолго до своей смерти предсказал ее.
В Instagram исполнителя был ранее опубликован неоднозначный пост: "Когда я умру, вы меня полюбите".
Кроме этого, Lil Peep выложил фото, как он глотает таблетки.
Предсмертный пост рэпера Lil Peep
Напомним, что информация о смерти Lil Peep появилась 16 ноября. Стало известно, что он скончался от передозировки наркотических средств.
Момент смерти рэпера на видео запечатлел его друг, который вел трансляцию в Instagram, когда Lil Peep потерял сознание на сидении автобуса.