Минкультуры внесло известного российского рэпера в "черный список"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины внесло российского рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, в список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщается в среду на сайте ведомства.

Служба безопасности Украины 6 октября запретила въезд в страну рэперу Гнойному из-за выступлений в Крыму.

"Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, пополнился российским рэпером Машновым Вячеславом Валерьевичем", — говорится в сообщении.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС) — российский рэпер из Хабаровска, который стал широко известен после победы в баттле над Oxxxymiron (Мирон Федоров) в августе этого года. Видео баттла к настоящему моменту набрало 27 миллионов просмотров. Осенью у Гнойного вышел новый альбом "Солнце мертвых", с презентацией которого рэпер поехал в тур по России и ряду стран СНГ.