Уже третья: звезду сериала "Сплетница" обвинили в изнасиловании

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Эду Вествику, звезде сериала "Сплетница", предъявила обвинения в изнасиловании уже третья девушка. Актриса Рейчел Эк рассказала изданию BuzzFeed о том, что произошло с ней после церемонии "Оскар" в 2014 году.



По ее словам, она только приехала в Голливуд, ее бывший парень, австралийский продюсер Кайн Харлинг, сказал, что знает Эда Вествика, а актриса тогда понятия не имела, кто это. Она приехала в 2:30 ночи на виллу в западном Голливуде, где обнаружила, что там были только Вествик и Харлинг.



По словам актрисы, Эд попросил ее пригласить подругу, чтобы они потусовались вчетвером. Все подруги Рейчел тогда уже спали, поэтому никто не приехал. Эк заявила, что в ту ночь Вествик ее изнасиловал.



Актриса также рассказала, что каждый раз, когда Харлинг оставлял их наедине, Эд пытался ее поцеловать или прижать к стене. Приставания повторялись несколько раз. Она пыталась сказать Харлингу, что ей не нравится поведение Вествика. Позднее Харлинг сказал, что Вествик ждал ее в спальне и хотел извиниться. Эк последовала за Харлингом в комнату, затем он быстро вышел, а Эд набросился на нее.



Рейчел решила высказаться сейчас, потому что осознала, что она не одинока в своем горе. Раньше она думала что произошедшее нужно принять и забыть, но сейчас ей представился шанс открыть правду. Некоторые друзья Эк подтверждают истинность обвинений, они утверждают, что неоднократно слышали эту историю.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.

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Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.