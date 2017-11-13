В Харьковской области преступник за вечер изнасиловал двух женщин

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Харьковской области в городе Изюм задержан мужчина, которого полиция подозревает в изнасиловании двух девушек.

Вечером 9 ноября он, угрожая ножом, напал на 21-летнюю жительницу Изюма. Она была изнасилована, нападавший отобрал у своей жертвы телефон и скрылся.

Спустя три часа в полицию поступил звонок с сообщением о криках возле Изюмского железнодорожного вокзала. Прибывшие полицейские нашли на остановке транспорта брошенную женскую сумку, а неподалеку задержали обнаженного мужчину. Он успел ранить свою вторую жертву.

Она рассказала полиции, что на нее нападение было совершено на пешеходном мосту в районе вокзала. Когда женщина оказала сопротивление, преступник несколько раз ранил ее ножом.

У задержанного был найден также и телефон первой жертвы. Обе пострадавшие опознали насильника.

Задержанный ранее был судим по ряду статей УК: изнасилование, хулиганство, имущественные преступления и нанесение телесных повреждений. По новому обвинению ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали в Днепре мужчину, который ограбил и изнасиловал массажистку. 24-летняя девушка сразу же обратилась с заявлением в полицию и насильника задержали.