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    Культура

    Мэрилин Мэнсон выгнал из группы басиста, обвиняемого в изнасиловании

    (обновлено: )113
    Бывшая девушка басиста Мэрилина Мэнсона, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Джорди Уайтом надругался над ней в 90-х, когда они встречались.
    Мэрилин Мэнсон в Киеве
    twitter.com/MansonSource

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон заявил о прекращении сотрудничества с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании.

    "Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы Marilyn Manson. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи", — написал Мэнсон в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Мэнсон не стал комментировать причины такого решения.

    Продюсер Харви Вайнштейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Секс-скандал с Вайнштейном: полиция ищет жертв, киноакадемия - в шоке

    В пятницу бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 90-х, когда они встречались.

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

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