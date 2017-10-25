Мэрилин Мэнсон выгнал из группы басиста, обвиняемого в изнасиловании

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон заявил о прекращении сотрудничества с басистом своей группы, после того как в адрес последнего прозвучали обвинения в изнасиловании.

"Я решил попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы Marilyn Manson. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему удачи", — написал Мэнсон в Facebook.

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Мэнсон не стал комментировать причины такого решения.

В пятницу бывшая девушка Уайта, выступающего под псевдонимом Твигги Рамирез, обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней в 90-х, когда они встречались.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.