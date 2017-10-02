Мэрилин Мэнсон отменил девять выступлений после травмы на концерте

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон отменил девять выступлений, назначенных на период со 2 по 14 октября, после полученной во время выступления в Нью-Йорке травмы, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта.

"Мэрилин Мэнсон вынужден отменить несколько своих октябрьских выступлений во время предстоящего турне по США", — приводит журнал выдержку из заявления представителя музыканта.

Представитель певца сообщил, что выступления, начиная с Бостона 2 октября вплоть до Хьюстона 14 октября, будут перенесены на другие даты.

На сайте Мэнсона информации об отмене ближайших выступлений пока нет, однако некоторые из площадок, где первоначально планировались концерты, сообщили, что выступления музыканта переносятся.

Так, концертный зал The Paramount в Хантингтоне (штат Нью-Йорк) в заявлении отметил, что выступление Мэнсона 3 октября будет перенесено.

Мэнсон был госпитализирован в субботу после того, как на него во время концерта в Нью-Йорке упала объемная декорация. Это произошло, когда концерт музыканта длился уже час, а сам он начал исполнять одну из самых известных песен Sweet Dreams.

Мэнсон в результате инцидента получил травму, после чего ему была оказана медицинская помощь, сообщил представитель, отметив, что рок-музыкант далее продолжит восстанавливать силы дома в Лос-Анджелесе, но не уточнил, покинул ли Мэнсон больницу в Нью-Йорке.