На Мэрилина Мэнсона упала декорация: он госпитализирован

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Американского рок-певца Мэрилина Мэнсона пришлось госпитализировать после того, как на него во время концерта в Нью-Йорке упала объемная декорация, сообщает портал TMZ.

Концерт музыканта длился уже час, когда он начал исполнять одну из самых известных песен Sweet Dreams. В этот момент на него свалилась декорация, выполненная в форме двух больших пистолетов. Несколько минут потребовалось для того, чтобы вытащить Мэнсона из-под нее, затем певца положили на носилки и унесли.

Пользователи соцсетей выложили видеозаписи с концерта, на которых виден момент падения. Музыкант, предположительно, пытался залезть на конструкцию, после чего она упала на него и придавила.

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) ─ американский рок-музыкант, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson. Выступления музыканта богаты на визуальные эффекты и перформансы, носящие неоднозначный и порой двусмысленный характер.