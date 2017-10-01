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    На Мэрилина Мэнсона упала декорация: он госпитализирован

    (обновлено: )18410
    Данных о возможных травмах исполнителя пока не поступало. Следующий концерт Мэнсона должен пройти 2 октября в Бостоне, о его отмене пока ничего не сообщалось.
    Американский музыкант Мэрилин Мэнсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Американского рок-певца Мэрилина Мэнсона пришлось госпитализировать после того, как на него во время концерта в Нью-Йорке упала объемная декорация, сообщает портал TMZ.

    Концерт музыканта длился уже час, когда он начал исполнять одну из самых известных песен Sweet Dreams. В этот момент на него свалилась декорация, выполненная в форме двух больших пистолетов. Несколько минут потребовалось для того, чтобы вытащить Мэнсона из-под нее, затем певца положили на носилки и унесли.

    Пользователи соцсетей выложили видеозаписи с концерта, на которых виден момент падения. Музыкант, предположительно, пытался залезть на конструкцию, после чего она упала на него и придавила.

    Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) ─ американский рок-музыкант, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson. Выступления музыканта богаты на визуальные эффекты и перформансы, носящие неоднозначный и порой двусмысленный характер.

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