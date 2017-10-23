наверх
23.10.201712:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер сооснователь группы "Мэрилин Мэнсон"

    (обновлено: )127
    Путески продолжительное время боролся с раком. Под псевдонимом Дэйзи Берковиц Путески основал проект Marilyn Manson в 1989 году, совместно Брайаном Уорнером.
    Скотт Путески
    gofundme.com

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Один из основателей  Marilyn Manson and the Spooky Kids, гитарист и композитор Дэйзи Берковиц (настоящее имя – Скотт Путески) умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил на своей странице в Instagram лидер группы Брайан Йорнер (Мэрилин Мэнсон).

    Известно, что Путески продолжительное время боролся с раком.

    instagram.com/marilynmanson
    Скотт Путески (Дэйзи Берковиц) и Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)

    Под псевдонимом Дэйзи Берковиц Путески основал проект Marilyn Manson в 1989 году, совместно Брайаном Уорнером.

    Он покинул группу в 1996 году, но успел поучаствовать в записи таких альбомов, как "Antichrist Superstar", "Portrait of an American Family" и  "Smells Like Children".

    Напомним, ранее сообщалось, что во время концерта на Брайана Уорнера упала часть конструкции, он попал в больницу с переломом ноги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СИЗО, в котором будет находиться Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Митинг под Верховной Радой
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка