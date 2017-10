Умер сооснователь группы "Мэрилин Мэнсон"

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Один из основателей Marilyn Manson and the Spooky Kids, гитарист и композитор Дэйзи Берковиц (настоящее имя – Скотт Путески) умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил на своей странице в Instagram лидер группы Брайан Йорнер (Мэрилин Мэнсон).

Известно, что Путески продолжительное время боролся с раком.

instagram.com/marilynmanson Скотт Путески (Дэйзи Берковиц) и Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)

Под псевдонимом Дэйзи Берковиц Путески основал проект Marilyn Manson в 1989 году, совместно Брайаном Уорнером.

Он покинул группу в 1996 году, но успел поучаствовать в записи таких альбомов, как "Antichrist Superstar", "Portrait of an American Family" и "Smells Like Children".

Напомним, ранее сообщалось, что во время концерта на Брайана Уорнера упала часть конструкции, он попал в больницу с переломом ноги.