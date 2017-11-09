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    Происшествия

    В Днепре поймали мужчину, который изнасиловал и ограбил массажистку

    (обновлено: )59610
    После сеанса массажа человек не только заставил девушку удовлетворить свою половую страсть неестественным путем, а забрал все имеющиеся у нее деньги.
    На месте ЧП в Днепре
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Днепре мужчину, который ограбил и изнасиловал массажистку.

    Преступление произошло в массажном салоне. 24-летняя девушка сразу же обратилась с заявлением в полицию.

    "Женщина разместила в интернет объявления о предоставлении услуг лечебного массажа. На прием к ней записался человек. После сеанса массажа он попросил девушку оказать ему интимные услуги. Получив отказ, мужчина разозлился и несколько раз ударил ее кулаком по голове. Затем взял со стола канцелярские ножницы, приставил их к шее и заставил удовлетворить половую страсть неестественным путем. Напоследок человек еще и ограбил девушку, забрав у нее 800 гривен", — рассказал подробности заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции Днепра майор полиции Александр Ведута.

    dp.npu.gov.ua
    На месте ЧП в Днепре

    Правоохранители задержали 37-летнего жителя Криничанского района, который уже был судим за разбойное нападение в массажном салоне.

    Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

    Ранее двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Гуцу обвинила гимнаста Щербо в изнасиловании. В своем посте в Facebook 41-летняя Гуцу написала, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте. 

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