В Днепре поймали мужчину, который изнасиловал и ограбил массажистку

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Днепре мужчину, который ограбил и изнасиловал массажистку.

Преступление произошло в массажном салоне. 24-летняя девушка сразу же обратилась с заявлением в полицию.

"Женщина разместила в интернет объявления о предоставлении услуг лечебного массажа. На прием к ней записался человек. После сеанса массажа он попросил девушку оказать ему интимные услуги. Получив отказ, мужчина разозлился и несколько раз ударил ее кулаком по голове. Затем взял со стола канцелярские ножницы, приставил их к шее и заставил удовлетворить половую страсть неестественным путем. Напоследок человек еще и ограбил девушку, забрав у нее 800 гривен", — рассказал подробности заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции Днепра майор полиции Александр Ведута.

dp.npu.gov.ua На месте ЧП в Днепре

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Криничанского района, который уже был судим за разбойное нападение в массажном салоне.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Гуцу обвинила гимнаста Щербо в изнасиловании. В своем посте в Facebook 41-летняя Гуцу написала, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте.