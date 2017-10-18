Украинская чемпионка обвинила легендарного гимнаста в изнасиловании

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу обвинила белорусского гимнаста, шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо в изнасиловании.

По ее словам, это произошло в 1991 году. На тот момент ей было 15 лет (сейчас 41 год), а Щербо — 19 (сейчас 45 лет).

"Виталий Щербо. Монстр, который держал меня в страхе так много лет. Я знаю, что ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не унизишь", — написала Гуцу на своей странице в Facebook.

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Она также выразила сожаление, что партнеры по команде — Татьяна Торопова и Рустам Шарипов — не заступились за нее.

Татьяна Гуцу/Facebook, 17 октября 2017

Татьяна Гуцу — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в абсолютном и командном первенствах, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка СССР и Кубка СНГ. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Фото из открытых источников Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу

Виталий Щербо — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион 1992 года (единственный в истории не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх), один из лучших гимнастов всех времен. Заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1994).

Фото из открытых источников Белорусский гимнаст Виталий Щербо