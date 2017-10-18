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    Спорт

    Украинская чемпионка обвинила легендарного гимнаста в изнасиловании

    (обновлено: )44412
    По словам двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Гуцу, Виталий Щербо изнасиловал ее в 1991 году. Она также сообищла, что партнеры по команде не заступились за нее.
    Татьяна Гуцу
    facebook.com/Татьяна Гуцу

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу обвинила белорусского гимнаста, шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо в изнасиловании.

    По ее словам, это произошло в 1991 году. На тот момент ей было 15 лет (сейчас 41 год), а Щербо — 19 (сейчас 45 лет).

    "Виталий Щербо. Монстр, который держал меня в страхе так много лет. Я знаю, что ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не унизишь", — написала Гуцу на своей странице в Facebook.

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    Она также выразила сожаление, что партнеры по команде — Татьяна Торопова и Рустам Шарипов — не заступились за нее.

    Татьяна Гуцу/Facebook, 17 октября 2017

    Татьяна Гуцу — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в абсолютном и командном первенствах, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка СССР и Кубка СНГ. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

    Фото из открытых источников
    Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу

    Виталий Щербо — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион 1992 года (единственный в истории не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх), один из лучших гимнастов всех времен. Заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1994).

    Фото из открытых источников
    Белорусский гимнаст Виталий Щербо

    pressball.by
    Виталий Щербо в настоящее время
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