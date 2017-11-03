Актер обвинил Кевина Спейси в изнасиловании

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Скотланд-Ярд расследует дело в отношении актера Кевина Спейси, которого британский актер обвинил в действиях сексуального характера в 2008 году в Лондоне, сообщил британский таблоид Sun.

Обратившийся в полицию британский актер в то время только начинал свою карьеру, а Спейси работал художественным руководителем в лондонском театре "Олд Вик" (с 2004 по 2015 год). Как сообщает таблоид, Спейси пригласил юношу к себе домой, чтобы выпить. По словам британского актера, имя которого не называется, дома у Спейси он потерял сознание, так как до этого они покурили марихуану.

В публикации утверждается, что проснулся юноша, почувствовав, что Спейси совершает над ним действия сексуального характера. Он поспешил покинуть дом, а Спейси сказал никому ничего не рассказывать об этом. На тот момент предполагаемой жертве насилия было 23 года.

Британский актер обратился в полицию во вторник после публикаций в СМИ, связанных с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах. Следователи допросили предполагаемую жертву насилия и начали расследование.

"Предполагается, что один мужчина изнасиловал другого в 2008 году в районе Ламбет. Сотрудники отдела преступлений сексуального характера и насилия над детьми, ведут расследование", — приводит издание заявление Скотланд-Ярда.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.