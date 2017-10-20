Экс-модель обвинила известного американского иллюзиониста в изнасиловании

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Полиция Лондона ведет расследование в отношении известного американского иллюзиониста Дэвида Блэйна, которого обвиняет в изнасиловании бывшая британская модель Наташа Принс, сообщает газета Daily Beast.

Как пишет издание, модель утверждает, что Блэйн изнасиловал ее летом 2004 года в одном из частных домов, расположенном в лондонском районе Челси.

Скотланд-Ярд сообщил изданию, что сотрудники полиции "расследуют обвинения в изнасиловании". "Заявление поступило в полицию 17 ноября 2016 года от женщины, которая заявила, что была изнасилована по одному из адресов в Челси в июне или июле 2004 года, когда ей был 21 год. На данный момент задержаний не проводилось и расследование продолжается", — сообщили изданию в лондонской полиции.

По данным Daily Beast, в сентябре полиция отправила Принс электронное письмо, в котором говорилось, что они через адвоката Блэйна попросили его приехать в Великобританию для допроса.

Адвокат иллюзиониста Марти Сингер опроверг любые обвинения в адрес Блэйна. "Мой клиент яростно отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо женщины, в особенности он отрицает изнасилование женщины в 2004 году", — говорится в заявлении адвоката. "Если на самом деле проводится полицейское расследование, мой клиент будет в полном объеме сотрудничать (со следствием — ред.), так как ему нечего скрывать", — добавил адвокат.

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Ранее несколько известных актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнам.

По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие. Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.