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    Изнасилование украинской гимнастки. Появился комментарий коллеги

    (обновлено: )1184
    По словам Татьяны Тороповой, во время соревнований в 1991 году она жила с Татьяной Гуцу в одной комнате. Она сообщила, что Щербо "немного лез" к украинке, однако сомневается, что имело место насилие.
    Украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 окт – РИА Новости Украина. Бывшая гимнастка сборной СССР Татьяна Торопова заявила, что ей ничего не известно о якобы произошедшем в 1991 году в Штутгарте изнасиловании гимнастки Татьяны Гуцу (на главном фото), в котором та обвиняет шестикратного победителя Игр-1992 советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо.

    Ранее двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Гуцу обвинила гимнаста Щербо в изнасиловании. В своем посте в Facebook 41-летняя Гуцу написала, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте. Гуцу присоединилась к движению "Me too", которое зародилось после того, как на прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

    В своем сообщении она упоминает Торопову, которая "была там и все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить" Гуцу.

    Полиция в Германии. Архивное фото
    Associated Press Matthias Schrader
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    "Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у нее был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне — нет", — сказала Торопова порталу sport.tut.by.

    Она отметила, что во время тех соревнований жила с Гуцу в одной комнате. По словам Тороповой, после соревнований у мужчин Гуцу и Щербо пришли в комнату, где жили гимнастки, "чтобы порадоваться тому, как сложился соревновательный день".

    "Засиделись просто допоздна. Мы должны были ложиться спать, и я попросила Виталика уйти к себе в комнату", — добавила она.

    Гуцу на Играх в Барселоне завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, а также брала золото на чемпионате мира 1991 года. Щербо помимо шести золотых медалей на Олимпиаде-1992, завоевал четыре бронзовые награды на Играх в Атланте в составе сборной Белоруссии.

    Татьяна Гуцу — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в абсолютном и командном первенствах, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка СССР и Кубка СНГ. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

    Виталий Щербо — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион 1992 года (единственный в истории не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх), один из лучших гимнастов всех времен. Заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1994).

    Фото из открытых источников
    Белорусский гимнаст Виталий Щербо

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