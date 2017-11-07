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    Американская телеакадемия проголосовала за пожизненное изгнание Вайнштейна

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (37)

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    По данным СМИ, на совещании в понедельник Американская телевизионная академия проголосовала за то, чтобы навсегда изгнать из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости Украина. Американская телевизионная академия исключила из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, проголосовав за его пожизненное изгнание, сообщает издание Variety.

    По данным издания, на совещании в понедельник организация проголосовала за то, чтобы навсегда изгнать из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами.

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    "После сегодняшнего слушания руководство Академии телевидения проголосовало за то, чтобы изгнать Харви Вайнштейна из Академии пожизненно… Мы полны решимости сыграть роль в защите всех профессиональных работников телевидения от насильственных домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке", —говорится в заявлении организации.

    Вайнштейна уже исключили из американской и британской киноакадемий, а также из гильдии продюсеров. Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.

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    Компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси. Скандал начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его.

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