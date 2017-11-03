Полиция Нью-Йорка намерена арестовать продюсера Вайнштейна

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Полиция Нью-Йорка намерена арестовать скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании.

"Господин Вайнштейн сейчас находится за пределами штата (Нью-Йорк – ред.). Нам нужен будет ордер на арест, чтобы арестовать его", — заявил на пресс-конференции в пятницу представитель полиции города.

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Он уточнил, что полиция получила "достоверное описание" произошедшего от женщины, которая ранее заявила о том, что стала жертвой Вайштена 7 лет назад.

По данным СМИ, речь идет об актрисе Паз де Хуэрте.

Десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, а также покинул совет директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом. Однако Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании. Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.

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Кроме того, на фоне обвинений в адрес Вайнштейна в Голливуде разгорелся скандал вокруг двукратного обладателя "Оскара" Кевина Спейси. Так, звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп сообщил, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси якобы попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему извинения. Актер сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.