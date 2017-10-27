наверх
27.10.201704:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн подал в суд на свою компанию

    (обновлено: )8
    Уволенный из компании Харви Вайнштейн требует передать ему все электронные письма, которые хранятся на его рабочем аккаунте, а также свое личное дело.
    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре скандала о сексуальных домогательствах, подал в суд на основанную им компанию Weinstein Company, требуя вернуть рабочую переписку.

    Режиссер Ларс фон Триер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ларс фон Триер ответил на обвинения Бьорк в домогательствах

    Как сообщает портал TMZ, уволенный из компании Вайнштейн требует передать ему все электронные письма, которые хранятся на его рабочем аккаунте, а также свое личное дело. В иске говорится, что с помощью данных документов продюсер намерен защитить себя и избавить компанию от расходов на урегулирование "несправедливых жалоб".

    Читайте также: Секс-скандал. Вайнштейна исключили из Гильдии продюсеров Америки

    Вайнштейн утверждает, что только он может объяснить значение электронных писем в необходимом контексте.

    В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

    Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, а также покинул совет директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом. Однако Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании.

    Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшим охранником нардепа Игоря Мосийчука Русланом Кушниром
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые