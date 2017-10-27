Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн подал в суд на свою компанию

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре скандала о сексуальных домогательствах, подал в суд на основанную им компанию Weinstein Company, требуя вернуть рабочую переписку.

Как сообщает портал TMZ, уволенный из компании Вайнштейн требует передать ему все электронные письма, которые хранятся на его рабочем аккаунте, а также свое личное дело. В иске говорится, что с помощью данных документов продюсер намерен защитить себя и избавить компанию от расходов на урегулирование "несправедливых жалоб".

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Вайнштейн утверждает, что только он может объяснить значение электронных писем в необходимом контексте.

В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, а также покинул совет директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом. Однако Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании.

Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.