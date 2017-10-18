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    Культура

    Умерла звезда "Тайн дворцовых переворотов"

    (обновлено: )31501
    В последние годы актриса Марьяна Цареградская проживала с супругом и двумя детьми в США. Актриса умерла на 46 году жизни.
    Марьяна Цареградская
    360tv.ru

    КИЕВ, 18 окт — РИа Новости Украина. Российская актриса Марьяна Цареградская, известная по роли княжны Екатерины Долгорукой в сериале "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII", скончалась в возрасте 45 лет.

    Актер Дмитрий Марьянов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография актера Дмитрия Марьянова

    Об этом телеканалу "360" сообщила писательница Марина Юденич.

    Причина смерти не уточняется. Но предварительно стало известно, что актриса страдала от онкологического заболевания.

    В последние годы Цареградская с семьей проживала в США, там она занималась рекламой эксклюзивных драгоценностей и благотворительностью.

    Ранее сообщалось, что российский актер Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные.

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