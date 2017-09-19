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    Linkin Park проведет концерт в память о погибшем фронтмене

    (обновлено: )10
    Как сообщает пресс-служба группы, концерт в память о Честере Беннингтоне состоится 27 октября в концертном зале "Голливуд-боул" в Лос-Анджелесе.
    Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Группа Linkin Park устроит концерт в честь скончавшегося фронтмена коллектива Честера Беннингтона, сообщается на официальном сайте группы.

    Вдова лидера Linkin Park показала видео, сделанное за 36 часов до его смерти
    twitter.com/talindab
    Вдова лидера Linkin Park показала видео, сделанное за 36 часов до его смерти

    "Linkin Park анонсирует особое шоу в честь Честера", — говорится в сообщении. Концерт состоится 27 октября в концертном зале "Голливуд-боул" в Лос-Анджелесе. В нем примут участие и другие музыканты. Отмечается, что это будет разовый концерт — "незабываемая ночь музыки в память о человеке, который повлиял на жизни стольких людей по всему миру".

    Смотрите также: Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park

    В июле фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти стало самоубийство. Беннингтон был похоронен недалеко от своего дома в ботаническом саду в Палос-Вердес-Эстейтс.

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