Семья фронтмена Linkin Park проведет закрытые похороны - СМИ

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Семья вокалиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона планирует провести частную церемонию захоронения певца, сообщает информационный портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к родственникам.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

По данным портала, родные музыканта пока не приняли предложение о приобретении места на кладбище, находящегося рядом с могилой его друга — солиста Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой в мае 2017 года и смерть которого Беннингтон тяжело переживал. Корнелл похоронен на голливудском кладбище Hollywood Forever, а семья Беннингтона считает, что там будет слишком многолюдно.