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    Культура

    Семья фронтмена Linkin Park проведет закрытые похороны - СМИ

    (обновлено: )94
    Родные музыканта не приняли предложение о приобретении места на голливудском кладбище Hollywood Forever, так как считают, что там будет слишком многолюдно.
    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Семья вокалиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона планирует провести частную церемонию захоронения певца, сообщает информационный портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к родственникам.

    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park

    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

    По данным портала, родные музыканта пока не приняли предложение о приобретении места на кладбище, находящегося рядом с могилой его друга — солиста Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой в мае 2017 года и смерть которого Беннингтон тяжело переживал. Корнелл похоронен на голливудском кладбище Hollywood Forever, а семья Беннингтона считает, что там будет слишком многолюдно.

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