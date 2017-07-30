Солиста Linkin Park похоронили в Калифорнии

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В субботу в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, штат Калифорния, был похоронен солист группы Linkin Park Честер Беннингтон, сообщает портал TMZ.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

tmz.com Похороны Честера Беннингтона

TMZ отмечает, что на похороны пришли несколько сотен человек. Посетившие церемонию прощания с музыкантом гости имели на руке браслет, подобный тем, которые выдавали для прохода на его концерты.

Ранее портал писал, что семья Беннингтона планировала провести закрытые похороны.