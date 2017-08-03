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    Культура

    Linkin Park побили рекорд Боуи: сразу 23 песни в чарте Billboard

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    Как пишет Billboard, на текущей неделе культовая композиция "Numb" переместилась сразу с шестого на второе место в рейтинге. В топ-5 вошли также "In the End" и "Heavy" (третье и четвертое места). В топ-10 чарта числятся семь композиций Linkin Park.
    Концерт Linkin Park
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Сразу 23 песни американской альтернативной рок-группы Linkin Park вошли в еженедельный чарт Hot Rock Songs журнала Billboard после гибели ее фронтмена Честера Беннингтона.

    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Покойся с миром, Честер. Мир скорбит о смерти фронтмена Linkin Park

    Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда после смерти Дэвида Боуи 21 его композиция попала в этот чарт.

    Как пишет издание, на текущей неделе культовая композиция "Numb" переместилась сразу с шестого на второе место в рейтинге. В топ-5 вошли также "In the End" и "Heavy" (третье и четвертое места). В топ-10 чарта числятся семь композиций Linkin Park.

    По данным издания, альбомы группы также возглавили рейтинги Top Rock Albums и Hard Rock Albums.

    Ранее сообщалось, что, по версии журнала Billboard, первый и последний на сегодняшний момент альбомы американской альтернативной рок-группы Linkin Park попали в десятку самых продаваемых пластинок за прошедшую неделю.

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    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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