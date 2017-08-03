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    Культура

    Два альбома Linkin Park вошли в десятку самых продаваемых в США

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    Седьмая по счету студийная пластинка коллектива - One More Light (2017) – улучшила свои позиции в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 на 13 позиций, оказавшись на четвертом месте.
    Концерт Linkin Park
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Первый и последний альбомы американской альтернативной рок-группы Linkin Park попали в десятку самых продаваемых пластинок за прошедшую неделю по версии журнала Billboard после гибели ее солиста Честера Беннингтона.

    Участник американской группы Linkin Park Честер Беннингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Седьмая по счету студийная пластинка коллектива — One More Light (2017) – улучшила свои позиции в списке самых продаваемых альбомов Billboard 200 на 13 позиций, оказавшись на четвертом месте. Как сообщается на сайте издания, за неделю продажи альбома увеличились на 76% (32 тысячи копий). Дебютная пластика — Hybrid Theory — попала на восьмое место в списке самых продаваемых альбомов, ее продажи увеличились на 141%.

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    "Оба альбома поднялись в списке после первой в полной мере отслеживаемой недели активности, прошедшей после смерти солиста группы Честера Беннингтона 20 июля", — пишет журнал.

    Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

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