Умер американский композитор, написавший саундтрек к сериалу "Декстер"

facebook.com/DanielLichtComposer

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. На 61-ом году жизни умер американский композитор и музыкант Дэниел Лихт, сообщила студия звукозаписи Evolution Music Partners в Facebook.

"Мы с сожалением сообщаем о безвременной кончине Дэниела Лихта… Причиной смерти стала редкая форма саркомы. Он скончался всего через неделю после того, как болезнь была обнаружена", — сообщила студия.

Лихт известен своей работой на саундтреком к известному телесериалу "Декстер", американским фильмам ужасов ("Худеющий", "Зловещая луна"). Композитор также работал над серией компьютерных игр Silent Hill (Downpour и Book of Memories) и Dishonored.

Напомним, умер британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.