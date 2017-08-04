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    Культура

    Умер американский композитор, написавший саундтрек к сериалу "Декстер"

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    Дэниел Лихт умер от редкой формы саркомы, через две недели после того, как болезнь была обнаружена. Он известен своей работой на саундтреком к известному телесериалу "Декстер", американским фильмам ужасов.
    Дэниел Лихт
    facebook.com/DanielLichtComposer

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. На 61-ом году жизни умер американский композитор и музыкант Дэниел Лихт, сообщила студия звукозаписи Evolution Music Partners в Facebook.

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    "Мы с сожалением сообщаем о безвременной кончине Дэниела Лихта… Причиной смерти стала редкая форма саркомы. Он скончался всего через неделю после того, как болезнь была обнаружена", — сообщила студия.

    Лихт известен своей работой на саундтреком к известному телесериалу "Декстер", американским фильмам ужасов ("Худеющий", "Зловещая луна"). Композитор также работал над серией компьютерных игр Silent Hill (Downpour и Book of Memories) и Dishonored.

    Напомним, умер британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

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