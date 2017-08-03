Умер британский актер, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни, передает телеканал Би-би-си со ссылкой на семью актера.

Родственники актера сообщили, что он прожил "потрясающую жизнь". По их словам, Харди проработал в сфере кино, театра и телевидения более 70 лет.

Роберт Харди родился 29 октября 1925 года. Он также известен по ряду картин, где играл роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Кроме того, Харди играл в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".

Ранее британская писательница Джоан Роулинг заявила о существовании еще одного героя по имени Гарри Поттер в волшебной вселенной серии книг про Гарри Поттера.