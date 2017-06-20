Создатели сериала "Шерлок" готовят новый проект "Дракула"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Сценаристы популярного британского сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат приступят к созданию телевизионного проекта "Дракула", сообщает Variety. Гэтисс и Моффат напишут сценарий сериала, а продюсированием займется компания Hartswood Films.

Проект будет представлять собой мини-сериал, каждый эпизод которого по длительности будет как полнометражный фильм.В настоящее время ведутся переговоры с корпорацией ВВС по поводу трансляции шоу.

Кто будет исполнять главные роли, пока неизвестно.Марк Гэтисс сыграл в Шерлоке брата главного героя, Майкрофта Холмса. Стивен Моффат до того, как начать работу над сериалом, был сценаристом и исполнительным продюсером шести сезонов "Доктора Кто".

"Дракула" станет первым совместным проектом сценаристов с момента выхода последнего эпизода "Шерлока". СМИ сообщает, что "Дракула" будет основываться на одноименном романе ирландского писателя Брэма Стокера, написанного в 1897 году. Будет ли действие книги перенесено в современный Лондон (как это было сделано в "Шерлоке"), не уточняется.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон британского сериала "Шерлок" вышел в начале года. Телесериал, впервые появившийся на телеэкранах в 2010 году, является переложением известных сюжетов сэра Артура Конана Дойла на реалии 21 века, где Шерлок Холмс пользуется смартфоном, а его неизменный компаньон доктор Ватсон пишет блог вместо записок. Однако технологические новинки и ритм современной жизни не затмевают главных черт знаменитого частного детектива — проницательного дедуктивного ума и авантюризма. Главные звезды сериала — британские актеры Камбербэтч (Холмс) и Фримен (Ватсон).