Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода в эфир

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете еще до выхода в телеэфир. Об этом сообщает BBC.

На официальной странице сериала в микроблоге Twitter появилось сообщение, что переведенный на русский язык эпизод под названием "Последняя проблема" выложен в сети нелегально.

Создатели сериала призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию серии.

"Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось", — написал продюсер сериала Сью Вертью.

Серия "Последнее дело" — третий эпизод четвертого сезона — будет показана в вечернем эфире телеканала BBC One 15 января.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон британского сериала "Шерлок" вышел в начале года. Телесериал, впервые появившийся на телеэкранах в 2010 году, является переложением известных сюжетов сэра Артура Конана Дойла на реалии 21 века, где Шерлок Холмс пользуется смартфоном, а его неизменный компаньон доктор Ватсон пишет блог вместо записок. Однако технологические новинки и ритм современной жизни не затмевают главных черт знаменитого частного детектива — проницательного дедуктивного ума и авантюризма. Главные звезды сериала — британские актеры Камбербэтч (Холмс) и Фримен (Ватсон).