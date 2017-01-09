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В Риге отметили день рождения Шерлока Холмса

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Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых романов Артура Конан Дойла.
День рождения Шерлока Холмса в Риге. Архивное фото
Радио Свобода

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. День рождения Шерлока Холмса отметили в Риге в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых романов Артура Конан Дойла.

Участники праздника начали собираться после полудня на ступеньках здания Национального художественного музея.

Затем состоялось традиционное шествие до главной сцены праздника, которой в этом году стала эстрада Верманского парка.

Рига в 2012 году стала первым городом, который решил отмечать день рождения героя романов английского писателя Артура Конан Дойла. Инициаторы торжества, которых поддержала Рижская дума, посчитали, что именно столица Латвии, где проходили съемки известного фильма Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", должна быть местом празднований.

День рождения Шерлока Холмса в столице Латвии отмечают ежегодно. Точной даты рождения своего героя писатель Артур Конан Дойл не указал, но предположительно, он родился в январе 1854 года.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон британского сериала "Шерлок" должен выйти в начале 2017 года.

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