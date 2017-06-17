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    Культура

    Скончался режиссер легендарного фильма "Рокки"

    (обновлено: )17
    Джон Эвилдсен получил всемирную известность благодаря фильмам "Рокки" и "Парень-каратист". За "Рокки", сценарий к которому написал исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне, Эвилдсен получил "Оскар".
    Американский режиссер Джон Эвилдсен
    persons-info.com

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Джон Эвилдсен скончался на 82-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына режиссера.

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    Сообщается, что Эвилдсен скончался в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

    Из открытых источников
    Кадр из фильма "Рокки"

    Эвилдсен получил всемирную известность благодаря фильмам "Рокки" и "Парень-каратист". За "Рокки" Эвилдсен получил премию "Оскар" в номинации "лучший режиссер".

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