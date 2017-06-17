Скончался режиссер легендарного фильма "Рокки"

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Джон Эвилдсен скончался на 82-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына режиссера.

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Сообщается, что Эвилдсен скончался в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

Из открытых источников Кадр из фильма "Рокки"

Эвилдсен получил всемирную известность благодаря фильмам "Рокки" и "Парень-каратист". За "Рокки" Эвилдсен получил премию "Оскар" в номинации "лучший режиссер".