наверх
16.06.201704:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Давка в Турине: скончалась женщина, впавшая в кому

    Тема:

    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых (9)

    (обновлено: )13
    Женщина стала первой жертвой трагедии. Она была госпитализирована в критическом состоянии с приступом и длительной остановкой сердца. Всего в результате трагедии пострадали более 1 500 человек.
    Давка в Турине
    Sky TG24 / Twitter

    КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Скончалась женщина, пострадавшая в результате давки в Турине в ходе финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает газета Il Corriere della sera.

    Врачи боролись за жизнь 38-летней итальянки Эрики Пьолетти с субботы, 3 июня. В этот день более 1 500 человек получили травмы и ранения в массовой давке. Панику, по разным данным, вызвал или хлопок, раздавшийся в толпе людей, или несколько подростков, которые изобразили террористов.

    Давка в Турине
    LAPRESSE
    Как в Помпее. Давка в Турине - 1500 пострадавших

    Женщина стала первой жертвой трагедии. Она была госпитализирована в критическом состоянии с приступом и длительной остановкой сердца. Почти две недели она находилась в коме, анализы показали необратимые повреждения головного мозга.

    Читайте также: О чем пишут в мире: удар по Лондону, паника и давка в Турине

    По данным издания, сразу после поступления Пьолетти врачи поместили ее в реанимацию, где пытались в течение получаса вернуть ее к жизни. Однако со временем ее состояние только ухудшалось. До последнего момента с ней находились члены ее семьи, которые уже дали согласие на посмертное донорство ее органов.

    Расследованием обстоятельств гибели женщины займется туринская прокуратура. По предварительным данным, в толпе она могла обо что-то удариться и упасть, после чего была раздавлена людьми, убегавшими с площади Сан-Карло.

    Смотрите также: Хаос во время матча в Италии: кадры с места массовой давки

    После давки в Турине власти Италии решили ужесточить правила проведения массовых мероприятий, нововведение коснется порядка 1,7 тысячи мероприятий, которые планируется провести в стране летом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги США и Украины
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол