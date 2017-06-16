Давка в Турине: скончалась женщина, впавшая в кому

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Скончалась женщина, пострадавшая в результате давки в Турине в ходе финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает газета Il Corriere della sera.

Врачи боролись за жизнь 38-летней итальянки Эрики Пьолетти с субботы, 3 июня. В этот день более 1 500 человек получили травмы и ранения в массовой давке. Панику, по разным данным, вызвал или хлопок, раздавшийся в толпе людей, или несколько подростков, которые изобразили террористов.

Женщина стала первой жертвой трагедии. Она была госпитализирована в критическом состоянии с приступом и длительной остановкой сердца. Почти две недели она находилась в коме, анализы показали необратимые повреждения головного мозга.

Читайте также: О чем пишут в мире: удар по Лондону, паника и давка в Турине

По данным издания, сразу после поступления Пьолетти врачи поместили ее в реанимацию, где пытались в течение получаса вернуть ее к жизни. Однако со временем ее состояние только ухудшалось. До последнего момента с ней находились члены ее семьи, которые уже дали согласие на посмертное донорство ее органов.

Расследованием обстоятельств гибели женщины займется туринская прокуратура. По предварительным данным, в толпе она могла обо что-то удариться и упасть, после чего была раздавлена людьми, убегавшими с площади Сан-Карло.

Смотрите также: Хаос во время матча в Италии: кадры с места массовой давки

После давки в Турине власти Италии решили ужесточить правила проведения массовых мероприятий, нововведение коснется порядка 1,7 тысячи мероприятий, которые планируется провести в стране летом.