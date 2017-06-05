Подростки, спровоцировавшие давку в Турине, задержаны

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Давка в фан-зоне в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов по футболу между "Ювентусом" и мадридским "Реалом" была спровоцирована подростками, которые изобразили террористов и закричали в толпе о бомбе, сообщает Football Italia.

"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл "Реалу" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. За игрой в специальной фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине наблюдали более 20 тысяч человек. После третьего гола "Реала" в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку. В заявлении префекта Турина Ренато Сакконе говорится, что "толпа впала в панику и психоз из-за страха террористической атаки".

По информации портала, на данный момент полиция изучила видеозаписи с места событий и задержала двух молодых людей, которые, по-видимому, и вызвали панику. Во время просмотра финала один из задержанных, одетый только в шорты и с рюкзаком на спине, вышел в центр площади, поднял вверх руки и закричал о бомбе. На записи видно, что толпа бросилась от него в разные стороны. Друзья молодого человека, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, попытались его увести, но было уже поздно. В результате давки пострадало более 1,5 тысячи человек, сообщает Р-Спорт.

По сообщениям в итальянских СМИ, задержанные признались, что это была просто шутка, которая прошла ужасно неправильно.

Ранее итальянский сенатор Роберто Кальдероли выразил мнение, что происходившие в последнее время в Европе теракты оказали воздействие на сознание людей и паника толпы на площади тому подтверждение.