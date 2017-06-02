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    Умер футбольный арбитр, не заметивший "руку Бога" Марадоны

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    Богдан Дочев наиболее известен по эпизоду, случившемуся на ЧМ 1986 года. На 51-й минуте матча Диего Марадона в прыжке кулаком отправил мяч в ворота голкипера сборной Англии Питера Шилтона.
    Футбольный арбитр Богдан Дочев
    bgdnes.bg

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Линейный футбольный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен тем, что не заметил игру рукой у легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны в четвертьфинале Чемпионата мира 1986 года по футболу со сборной Англии, ушел из жизни на 81 году жизни, сообщает АФП.

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    Дочев наиболее известен по эпизоду, случившемуся на турнире 1986 года. На 51-й минуте матча Марадона в прыжке кулаком отправил мяч в ворота Питера Шилтона. Гол был засчитан и в итоге стал для сборной Аргентины победным (2:1). На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит "отчасти головой, а отчасти рукой Бога".

    "Я не люблю говорить о "руке Бога". Я всегда был честен, несмотря на то, что обо мне говорят. Он разрушил мою жизнь, меня обвиняют, хотя я не виноват", — рассказывал Дочев болгарскому телевидению в прошлом году в связи с 30-летним юбилеем скандального эпизода.

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    Дочев работал судьей с 1970 по 1986 год. Из-за инцидента с Марадоной он был вынужден завершить карьеру.

    Напомним, в конце мая ушел из жизни известный итальянский футбольный арбитр Стефано Фарина. 

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