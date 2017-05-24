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    Скончался известный футбольный арбитр из Италии

    (обновлено: )40
    Футбольный арбитр Стефано Фарина
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Известный итальянский футбольный арбитр Стефано Фарина скончался в Генуе в возрасте 54 лет, сообщает пресс-служба УЕФА.

    По данным итальянских СМИ, в последнее время рефери болел, однако на эту тему не распространялся. У него остались жена и сын. На официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC) говорится, что Фарина будет похоронен 25 мая в Оваде.

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    Фарина в качестве судьи дебютировал в серии A в январе 1995 года, а спустя шесть лет получил статус международного арбитра. Работал на играх Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, включая матчи московского ЦСКА и петербургского "Зенита", а в 2006 году в Монте-Карло судил встречу за Суперкубок УЕФА, в которой "Севилья" разгромила "Барселону" со счетом 3:0. Также обслуживал выездной матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2008 с командой Израиля (1:2).

    Всего Фарина в качестве рефери провел свыше 200 матчей в серии А, дважды судил матчи Суперкубка Италии. Международную карьеру завершил в конце 2007 года в связи с достижением предельного возраста для арбитров, после чего возглавлял судейские комитеты второго и третьего дивизионов чемпионата страны (серии B и C), был наблюдателем от УЕФА.

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    FIGC объявила, что в ближайшие дни все матчи в стране будут начинаться с минуты молчания в память о Фарине. Арбитры будут работать в форме с черными повязками.

    Накануне сообщалось, что на 79-м году жизни умер известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин.

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