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    ВТО создаст группу арбитров по спору Украины с РФ - источник

    (обновлено: )1501
    Как сообщил источник, знакомый с вопросом, группа арбитров рассмотрит жалобы Украины касательно ограничений на транзит товаров через Россию.
    ВТО
    RIA News Виталий Белоусов

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Комитет по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на заседании во вторник решил создать группу арбитров по рассмотрению спора между Украиной и Россией о транзите товаров через РФ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    Группа арбитров создается "для рассмотрения жалобы Украины касательно ограничений на транзит товаров через Россию", сообщил источник.

    Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что Украина во вторник повторно запросила учреждение третейской группы в рамках ВТО в связи с ограничением транзита украинских товаров по территории России. По правилам ВТО, первый запрос на создание панели может быть отклонен Россией, повторный – нет. В министерстве пояснили, что этот шаг является обычным в рамках стандартной процедуры, предусмотренной ВТО.

    Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

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    С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

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