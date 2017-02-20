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    РФ отклонила запрос Украины на создание панели арбитров ВТО - источник

    (обновлено: )26070
    Источник сообщил, что запрос от Украины о панели для изучения мер, введенных Россией, относительно транзита был заблокирован Россией 20 февраля на заседании органа по разрешению споров ВТО.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Россия отклонила первый запрос Украины на создание панели арбитров в ВТО для разбора вопроса о запрете на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки товаров через территорию РФ с Украины в Казахстан и Киргизию, сообщил журналистам источник, знакомый с вопросом.

    Флаги Украины и России. Архивное фото
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    "Запрос… от Украины о панели для изучения мер, введенных Россией, относительно транзита был заблокирован Россией 20 февраля на заседании органа по разрешению споров (ВТО – ред.)", — сообщил источник.

    "Россия выразила большое разочарование в связи с просьбой Украины и подтвердила, что неизменно соблюдает правила и обязательства ВТО о присоединении. Российская сторона отмечает, что договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, требует от ее членов до возбуждения дела проверять, являются ли действия в рамках процедур урегулирования споров плодотворными. Россия утверждает, что, по ее мнению, действия Украины не отвечают этим критериям, и что по этой причине она не может согласиться с этим решением", — сообщил знакомый с вопросом источник.

    Источник также отметил, что ЕС сожалеет, что спор между Украиной и Россией не удалось решить.

    С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушение норм ВТО.

    В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита. Консультации в ноябре не привели к разрешению вопроса. В рамках правил ВТО Украина направила в организацию запрос сформировать панель арбитров ВТО для разрешения спора. Также в рамках правил организации Россия имела права отклонить первый запрос. Теперь Украина может подать второй запрос, его отклонить будет нельзя.

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