РФ отклонила запрос Украины на создание панели арбитров ВТО - источник

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Россия отклонила первый запрос Украины на создание панели арбитров в ВТО для разбора вопроса о запрете на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки товаров через территорию РФ с Украины в Казахстан и Киргизию, сообщил журналистам источник, знакомый с вопросом.

"Запрос… от Украины о панели для изучения мер, введенных Россией, относительно транзита был заблокирован Россией 20 февраля на заседании органа по разрешению споров (ВТО – ред.)", — сообщил источник.

"Россия выразила большое разочарование в связи с просьбой Украины и подтвердила, что неизменно соблюдает правила и обязательства ВТО о присоединении. Российская сторона отмечает, что договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, требует от ее членов до возбуждения дела проверять, являются ли действия в рамках процедур урегулирования споров плодотворными. Россия утверждает, что, по ее мнению, действия Украины не отвечают этим критериям, и что по этой причине она не может согласиться с этим решением", — сообщил знакомый с вопросом источник.

Источник также отметил, что ЕС сожалеет, что спор между Украиной и Россией не удалось решить.

С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушение норм ВТО.

В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита. Консультации в ноябре не привели к разрешению вопроса. В рамках правил ВТО Украина направила в организацию запрос сформировать панель арбитров ВТО для разрешения спора. Также в рамках правил организации Россия имела права отклонить первый запрос. Теперь Украина может подать второй запрос, его отклонить будет нельзя.