Украина не исключает мирного урегулирования с РФ в ВТО

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Киев может отозвать свой иск против России в рамках ВТО по транзиту, если российская сторона отменит ограничения на транзит украинских товаров.

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"Если изменится позиция у Российской Федерации в процедурах урегулирования споров, то в ВТО предусмотрена такая вещь, которая называется мирное урегулирование. Если они будут готовы отменить (ограничения на транзит – ред.), мы отзовем свой иск", — сказала Микольская в эфире украинского "5 канала".

Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию требование сформировать панель арбитров по вопросу ограничения транзита по территории России в третьи страны.

В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам Микольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.