Рассмотрение спора Украины и РФ в ВТО может занять до 1,5 лет - торгпред

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Рассмотрение спора Украины и России в рамках ВТО о транзите товаров может занять от года по полутора лет, заявила во вторник торговый представитель Наталья Микольская.

Ранее Минэкономразвития Украины сообщило о направлении во Всемирную торговую организацию требования сформировать панель арбитров ВТО в связи с ограничением транзита по территории России в третьи страны.

"Само рассмотрение спора может продлиться от года до полутора лет", — сказала Микольская в эфире "5 канала".

Она подчеркнула, что украинская сторона будет "работать над тем, чтобы получить решение быстрее".

В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам Микольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.